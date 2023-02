La républicaine Nikki Haley prête à défier Donald Trump pour la Maison Blanche

Si ces ambitions se confirment, l'ancienne ambassadrice à l'ONU deviendra la première candidate notable à défier Donald Trump, qui ne profite pour l'instant pas de la dynamique de campagne qu'il espérait.

Donald Trump a publié une vidéo sur son réseau social en guise de réaction, dans laquelle Nikki Haley affirme qu'elle ne se présentera pas si le milliardaire républicain est candidat. "Nikki doit suivre ce que lui dicte son coeur, pas son honneur", a-t-il lancé sur Truth Social, non sans une certaine ironie.

En 2017, l'ancien président avait nommé cette politique pour être sa porte-voix aux Nations unies.

Après avoir fait cavalier seul durant deux mois et demi, Donald Trump voit progressivement les rangs de ses rivaux républicains grossir.

L'ancien vice-président de Donald Trump, Mike Pence, son ex-chef de la diplomatie, Mike Pompeo, le gouverneur de Virginie, Glenn Youngkin... de nombreux républicains envisagent une possible candidature.

Hasard de calendrier? Quelques heures après l'annonce de Nikki Haley, le sénateur Tim Scott - lui aussi de Caroline du Sud - a annoncé plusieurs déplacements dans des Etats clés pour la campagne de 2024.

La bataille pour l'investiture républicaine promet d'être âpre.

Les projecteurs sont aussi braqués sur Ron DeSantis -- gouverneur de Floride et étoile montante du parti, mais lui non plus pas officiellement lancé dans la course.

Donald Trump, Nikki Haley, ou un(e) autre... Le candidat choisi par le camp républicain à l'issue de primaires affrontera en novembre 2024 celui désigné par le parti démocrate.

Le président Joe Biden dit jusqu'ici avoir "l'intention de se représenter", et a promis de rendre sa décision publique au début de l'année.