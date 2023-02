Dans cette correspondance "extrêmement personnelle", Lady Di s'excuse par exemple d'avoir annulé un rendez-vous. "C'est très difficile à vivre, la pression est grande et vient de toutes parts", explique-t-elle dans une missive datée du 28 avril 1996. "Il m'est parfois compliqué de garder la tête haute et aujourd'hui je suis sur les genoux et j'ai hâte que ce divorce soit prononcé, car cela m'éprouve." Le divorce du Prince et de la Princesse de Galles sera définitivement acté en août de la même année.

Les lettres mises aux enchères étaient destinées à ses amies Susie et Tarek Kassem, qu'elles ont toujours conservées jusqu'à présent. Les deux femmes ne veulent toutefois pas transmettre la responsabilité de tels documents à leurs enfants et petits-enfants. L'argent récolté sera reversé à des organisations que chérissait Diana, ont-elles assuré.

La vente se tiendra le 16 février. Le bénéfice escompté n'a pas été rendu public.