Christophe, un prêtre français, démissionne par amour pour une femme: « Je ne peux pas envisager l’avenir sans elle »

"Cette nouvelle est un choc pour beaucoup d’entre nous" a déclaré l’évêque Monseigneur Blaquart dans un communiqué publié sur le blog du diocèse d’Orléans.

Dans une lettre, elle aussi publiée sur le site de la paroisse, celui qui fut ordonné prête en 1999 a tenu à s’expliquer. "Depuis de nombreux mois, pour de multiples raisons, la charge pastorale est devenue de plus en plus lourde à porter, physiquement, moralement, et même spirituellement".

Christophe Chatillon évoque alors la femme qui est entrée dans sa vie. "Au cœur des épreuves traversées ces dernières années, le hasard de la vie a voulu que je trouve le réconfort dont j’avais besoin auprès d’une amie qui m’a écouté et soutenu. Aujourd’hui je ne peux pas envisager l’avenir sans elle", poursuit-il encore.

Il précise que cette décision a été prise "librement" et avec l’accord du Père Blaquart.