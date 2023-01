Le déserteur de Wagner, arrêté à Oslo, s’exprime: "Des mercenaires ont été abattus devant les autres soldats"

Andreï Medvedev, 26 ans, avait franchi la frontière russo-norvégienne dans le Grand Nord dans la nuit du 12 au 13 janvier et demandé asile au pays scandinave, se disant prêt selon son avocat à “parler de son expérience au sein du groupe Wagner aux gens qui enquêtent sur des crimes de guerre”.

L’homme dit avoir combattu en Ukraine sous l’uniforme de Wagner pendant quatre mois avant de déserter en novembre quand l’organisation paramilitaire dirigée par l’homme d’affaires Evgueni Prigojine a, selon lui, prorogé son contrat contre son gré.

Faisant figure de témoin potentiellement précieux pour faire la lumière sur la brutalité du groupe paramilitaire en Ukraine, il a été mis sur le gril par les autorités norvégiennes depuis son arrivée dans le pays, dans un lieu tenu secret et placé sous haute protection.

guillement Ils ont rassemblé ceux qui ne voulaient pas se battre et les ont abattus devant les nouveaux arrivants

Une semaine après son arrestation, le déserteur de Wagner s’est exprimé dans les médias.

Dans une interview donnée à CNN, Medvedev explique les atrocités menées par le groupe Wagner : “Ils ont rassemblé ceux qui ne voulaient pas se battre et les ont abattus devant les nouveaux arrivants”. Dans quel but ? Encourager, voire forcer, les nouvelles recrues à aller au combat.

Alors qu’il servait dans l’armée russe, il a décidé de rejoindre Wagner en tant que volontaire en juillet 2021. Directement, il est envoyé sur le front, dans la région de Donetsk. Selon Medvedev, le groupe Wagner manquait de stratégie : “Il n’y avait aucune véritable tactique. On nous a seulement donné des ordres sur la position de l’adversaire… Il n’y avait pas d’ordres définitifs sur la façon de se comporter”.

guillement Tôt ou tard, la propagande russe cessera de fonctionner, le peuple se révoltera et tous nos dirigeants seront pris, et un nouveau dirigeant surgira

Pourquoi s’est-il enfui ? Il n’acceptait pas que les troupes soient utilisées comme de la chair à canon.

Désormais, le déserteur veut traduire en justice Vladimir Poutine et Evgueni Prigojine, le patron de Wagner. “Tôt ou tard, la propagande russe cessera de fonctionner, le peuple se révoltera et tous nos dirigeants seront pris, et un nouveau dirigeant surgira.”

Des points d’interrogation sur les circonstances de sa fuite

De nombreux points d’interrogation demeurent sur la personnalité d’Andreï Medvedev, son parcours et les circonstances de sa fuite. Nombre d’experts estiment que l’ex-mercenaire n’a pu traverser la frontière hautement gardée sans assistance.

Lui-même assure avoir franchi clandestinement à pied la Pasvik, rivière actuellement gelée qui marque la frontière russo-norvégienne, sous les balles de gardes russes lancés à ses trousses avec des chiens.