Philips supprime à nouveau 6.000 emplois après des pertes liées au rappel de respirateurs

Fin décembre, Philips englobait pas moins de 77.000 travailleurs. Trois mois plus tôt, ils étaient encore 79.000. En Belgique, Philips emploie 300 personnes. On ne sait pas encore si et dans quelle mesure le plan de licenciements affectera les équipes belges.

Philips souhaite améliorer sa rentabilité en réduisant le nombre de niveaux de gestion. Avec cette intervention, le groupe veut “simplifier” sa façon de travailler et “améliorer l’agilité et la productivité”, a expliqué le tout nouveau CEO Roy Jakobs.

La société Philips a lancé à la mi-juin un rappel d’ampleur mondiale concernant plusieurs de ses modèles d’appareils de ventilation respiratoire. Cette opération a fait chuter sa valeur boursière de 70 %.