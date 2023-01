Un van Dyck découvert dans une grange, vendu aux enchères pour trois millions de dollars

Le tableau est une étude de van Dyck en préparation de son œuvre intitulée St Jerome, qui appartient au musée néerlandais Boijmans van Beuningen. On y voit un homme âgé, nu, assis sur un tabouret. Il s'agit d'une des deux seules grandes études de van Dyck à partir de modèles vivants, selon Sotheby's. La toile a probablement été peinte entre 1615 et 1618, quand van Dyck collaborait encore avec Rubens à Anvers, en tant que jeune artiste. La vente aux enchères a eu lieu jeudi. Selon CNN, le tableau a été découvert en fin du siècle passé dans une grange à Kinderhook, dans l'Etat de New York, par un collectionneur passionné de pièces "perdues", Albert Roberts. Il l'a acquis pour 600 dollars. C'est la descendance d'Albert Roberts qui a proposé la peinture à la vente, partiellement au profit de la fondation du même nom.