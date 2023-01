L'armée israélienne a rapporté qu'une "équipe de sécurité civile" a ouvert le feu sur une personne "armée d'un pistolet" près de cette colonie située dans le nord de la Cisjordanie.

Kedumim a été construite sur des terres palestiniennes privées, selon le ministère palestinien de la Santé.

Attaque contre une synagogue à Jérusalem: 42 personnes arrêtées

Au moins 32 Palestiniens (incluant des auteurs d'attaques, des combattants et des civils) ont été tués depuis le début d'année, selon un décompte de l'AFP basé sur des sources officielles.

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a promis une réponse "forte" et "solide" à deux attaques menées vendredi et samedi par deux Palestiniens de Jérusalem-Est, partie de la Ville sainte occupée et annexée par Israël.

Vendredi soir, un Palestinien de 21 ans a tiré sur des passants à proximité d'une synagogue dans le quartier de colonisation de Neve Yaacov, tuant sept personnes avant d'être abattu. Samedi matin, un Palestinien de 13 ans a blessé par balles deux Israéliens à Silwan, à deux pas des remparts de la Vieille Ville.

Le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken est attendu à Jérusalem et Ramallah lundi et mardi pour évoquer des mesures en vue d'une désescalade.

L'année 2022 avait déjà été la plus meurtrière en Cisjordanie depuis la fin de la seconde Intifada (le soulèvement palestinien de 2000 à 2005).

Selon un décompte de l'AFP, le conflit a fait l'an passé plus de 200 morts palestiniens et coûté la vie à au moins 26 Israéliens.