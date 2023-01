"Aucun lien n'a pu être établi entre ces faits et l'enquête en cours au sujet de la disparition d'un couple d'octogénaires survenue courant janvier", dont le téléphone a été localisé sur la commune de La Longueville peu avant sa disparition, a précisé Laurent Dumaine, procureur d'Avesnes-sur-Helpe dans un communiqué.

Le corps a été découvert samedi en fin d'après-midi par un chasseur, qui a prévenu les gendarmes, est-il précisé dans le communiqué.

"Aux termes des premières constatations, il était relevé que le corps sans vie retrouvé était vraisemblablement présent depuis plusieurs semaines", a détaillé le procureur. Les causes de la mort demeurent inconnues et "aucune piste n'est pour l'heure écartée".

"L'examen de la dentition du défunt, comme des premiers effets personnels retrouvés sur place, laissait plutôt penser à un individu jeune et de sexe masculin, sans qu'il soit possible cependant de pouvoir l'affirmer avec certitude à ce stade", a également indiqué M. Dumaine.

"Une autopsie du cadavre ainsi que diverses analyses scientifiques seront réalisées en début de semaine", a-t-il ajouté.

Une enquête en recherche des causes de la mort a été ouverte et confiée à la section de recherche de la gendarmerie de Lille et à la brigade territoriale de Bavay.