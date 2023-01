Pays-Bas : la police intervient pour dégager une autoroute bloquée par des activistes (vidéos)

Des agents de police étaient présents et ont demandé aux manifestants de ne pas s’aventurer sur l’autoroute, mais cette demande n’a pas été suivie. La police est donc intervenue quelques dizaines de minutes plus tard pour dégager la route, arrêtant des manifestants pour les placer dans des bus et les écarter.

Certains manifestants s’étant liés les uns aux autres ou collés à la route, la police a eu du mal à dégager entièrement la voie, et ce n’était toujours pas le cas en début d’après-midi, selon des médias néerlandais. Le long de la route et au-dessus du tunnel où se sont massés les manifestants, des spectateurs encouragent et applaudissent les activistes.

Dans les jours précédents, sept personnes liées à Extinction Rebellion avaient déjà été interpellées pour leurs appels à bloquer la route.