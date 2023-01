Guerre en Ukraine: des morts dans une frappe russe sur l'est, Moscou accuse Kiev d'avoir frappé un hôpital

Samedi également, la Russie a accusé quant à elle l'armée ukrainienne d'avoir frappé en matinée un hôpital de la localité de Novoaïdar, dans la région de Lougansk. Via communiqué, l'armée russe a affirmé que des lance-roquettes y avaient fait 14 morts et 24 blessés parmi les patients et le personnel médical.