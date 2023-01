Conflit israélo-palestinien: l’UE condamne les attaques et appelle à « inverser la spirale de violence »

"Ces terribles événements montrent une fois de plus combien il est urgent d’inverser cette spirale de violence et de s’engager dans des efforts significatifs pour relancer les négociations de paix. Nous appelons toutes les parties à ne pas réagir aux provocations", réagit le Haut représentant de l’UE pour les Affaires étrangères et la politique de sécurité.

Le même jour, le Haut représentant a appelé les autorités israéliennes à "n’utiliser la force létale qu’en dernier recours et uniquement si c’est strictement inévitable pour protéger des vies". Il réagissait ainsi aux évènements de jeudi, qui ont précédé les attaques à Jérusalem-Est. Lors d’un raid des forces armées israéliennes à Jénine, en Cisjordanie occupée, au moins neuf Palestiniens ont été tués. "Cela porte le nombre de Palestiniens tués en Cisjordanie à 30 depuis le début de cette année. L’année dernière, plus de 150 personnes y ont été tuées par les forces israéliennes, dont 30 enfants, le nombre le plus élevé depuis la fin de la seconde intifada en 2005", observe Josep Borrell.

Si l’UE "reconnait les craintes légitimes d’Israël" concernant sa sécurité, elle insiste sur la nécessité de limiter au minimum l’usage de la force létale, se disant "très préoccupée par les tensions ravivées". "Nous appelons les deux parties à faire tout ce qui est possible pour une désescalade de la situation et pour reprendre une coordination sécuritaire, vitale pour prévenir d’autres actes de violence", conclut la déclaration.

La diplomatie russe a lancé un appel similaire samedi. "Nous sommes profondément préoccupées par ce déroulement des évènements. Nous appelons toutes les parties à faire preuve de la retenue maximale et à éviter une escalade ultérieure des tensions", a indiqué le ministère russe des Affaires étrangères dans un communiqué.