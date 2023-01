Un plongeur décapité par un grand requin blanc de 6 mètres de long, une première en 2023

Un pêcheur, Jose Bernal, a aperçu l'accident au large et a témoigné: "Il plongeait lorsque l'animal l'a attaqué, lui arrachant la tête et mordant les deux épaules". Selon ce même pêcheur, cela faisait plusieurs jours qu'on observait des requins dans la région, et toute les équipes de pêche étaient en alerte maximale.

Manuel Lopez a peut-être sous-estimé le risque, d'autant que, toujours d'après Bernal, les plongeurs avaient été prévenus: "Les plongeurs locaux avaient été avertis de la présence de requins dans la région et la plupart n'étaient pas sortis depuis plusieurs jours". Autre imprudence, le plongeur était descendu à 18 mètres de profondeur sans bouteille d'oxygène. Ne pouvant pas plonger depuis plusieurs jours à cause des requins, son avenir économique dépendait de cette plongée, qui fut donc sa dernière.

L'homme, pas la proie naturelle des requins

Le site web Tracking Sharks, qui regroupe de nombreuses informations sur les attaques de requin à travers le monde, explique pourquoi ces attaques ont lieu. Le plus souvent, l'Homme est confondu avec un phoque, proie naturelle du grand blanc, à cause de la combinaison de plongée humide qu'il peut porter. Bien souvent donc, les attaques de requin ne sont pas intentionnelles et le prédateur se retire dès qu'il se rend compte qu'il a fait erreur, mais il est bien trop puissant pur ne pas avoir déjà fait mouche.

Une morsure d'une mâchoire de plus de 300 dents, venant elle-même d'un animal qui peut peser jusqu'à deux tonnes, est bien souvent fatale. En 2022, Tracking Sharks recensait 91 attaques de requins dans le monde, dont 9 mortelles.