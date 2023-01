Embargo sur le diesel russe: quelles conséquences sur l'approvisionnement et les prix en Belgique ?

Deuxièmement, depuis l'annonce des deux embargos, les entreprises du secteur ont pris des mesures préventives pour diversifier géographiquement leurs approvisionnements afin de remplacer le pétrole et le diesel importés de Russie par des produits provenant d'autres régions du monde. Ainsi, la part du diesel russe a chuté, en Europe, de 45% à 25% au cours des derniers mois, selon Energia.

La Belgique mieux placée que d'autres pays

Concrètement, pour compenser le diesel russe, les importations en provenance du Moyen-Orient, d'Asie (Inde) et des États-Unis devraient plus que probablement augmenter.

Energia souligne encore que la Belgique est "mieux placée" que certains autres pays, par exemple d'Europe de l'Est, pour diversifier ses importations de pétrole/diesel, notamment en raison de "la grande flexibilité logistique et industrielle" de ses raffineries.

Enfin, le niveau des stocks de diesel dans le hub portuaire Anvers-Rotterdam-Amsterdam a augmenté ces dernières semaines, atteignant le niveau d'octobre 2021, c'est-à-dire avant la crise ukrainienne.

Un impact sur le prix encore incertain

En revanche, Energia souligne qu'il est impossible d'estimer quelles seront les conséquences sur les prix de l'entrée en vigueur de l'embargo, une kyrielle de facteurs, notamment géopolitiques, pouvant influencer les cours.

"L'embargo sur le diesel pourrait créer une incertitude sur les marchés, mais nous avons vu qu'après l'embargo sur le pétrole brut russe en décembre 2022, l'offre et la demande se sont relativement vite équilibrées. Toutefois, le remplacement du diesel russe par celui importé d'autres régions nécessitera très probablement de plus longues chaînes d'approvisionnement", explique Energia pour qui la crise énergétique actuelle est une "opportunité pour nos autorités de donner une chance aux alternatives" et de "diversifier le mix énergétique".