Deux tableaux de maître manquent à l’appel d’un musée suisse, touché par un incendie en août dernier

Le musée zurichois est doté de l’une des collections d’art les plus prestigieuses de Suisse, on se doute qu’il se serait bien passé de cette affaire de disparition de deux toiles. Les deux œuvres avaient été décrochées de leur emplacement suite à l’incendie et devaient être envoyées en restauration en ce début d’année. Leur disparition vient d’être remarquée à cette occasion.