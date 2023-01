10 ans d’initiatives citoyennes: quand les citoyens veulent participer à changer l’Europe, ça marche ?

Créée en 2012, elle permet aux citoyens de forcer la Commission européenne à considérer leur demande de législation, pour autant que celle-ci ait recueilli 1 million de signatures. "Ce processus répond à l’époque à la critique classique envers les institutions européennes: le fait que les citoyens n’ont pas leur mot à dire, analyse le professeur de politique européenne Quentin Michel (ULiège). Cela permet ici aux citoyens de proposer une loi. Problème n°1: les citoyens ne sont pas toujours au courant des compétences de l’Europe. Du coup, une partie des initiatives sont vite évacuées. Problème n°2: la Commission peut ne pas retenir l’initiative ou ne pas en faire un acte législatif. De plus, le Conseil et le Parlement peuvent aussi décider de voter contre."

Résultat: entre la demande des citoyens et la réponse européenne, il peut y avoir un gap – et du temps -, reconnaît le professeur. "Ce qui peut engendrer des frustrations."

Six ont abouti

En 10 ans, 97 initiatives ont été enregistrées par l’UE, 23 demandes ont été d’emblée refusées (brexit, corrida,…).

Sur les 97 enregistrées, 47 n’ont pas obtenu le million de signatures et 20 ont été retirées par les organisateurs.

Sur les 30 restantes, certaines sont en cours de collecte ou d’examen. Elles ne sont que 6 à avoir abouti et obtenu une réponse officielle de la Commission européenne. Pour la moitié d’entre elles, cette réponse est "favorable".

Deux ont déjà entraîné des changements législatifs. L’initiative "Water is a public good" (2012) a mené récemment à la révision de la directive eau potable, et l’initiative "Ban glyphosate" (2017) à la proposition législative qui met fin à l’approbation des pesticides sur base d’études secrètes de l’industrie. L’initiative "End the cage age" (2018) attend quant à elle la révision de la législation sur le bien-être animal fin d’année.

Un bilan fort limité. À quoi bon dès lors ? "C’est un instrument costaud qui permet d’interpeller en direct la Commission. C’est bien plus que le droit de pétition ! Il permet de mettre un sujet à l’agenda politique et sur le devant de la scène. Mais il est mal compris par les citoyens", dit Quentin Michel. Faut-il le rendre plus contraignant ? "Non. 1 million, c’est beaucoup, mais peu par rapport aux 450 millions d’habitants de l’UE… On pourrait par contre imaginer que les citoyens déposent directement leur proposition au Conseil et au Parlement."

Malgré tout, l’intérêt des citoyens semble toujours présent: après le "boum" du début (16 initiatives en 2012), la baisse entre 2013 et 2018 (3 à 9 par an), 16 initiatives ont été enregistrées en 2019, 11 en 2021 et 10 en 2022.

Parmi les sujets qui reviennent le plus: le bien-être animal et l’environnement.

Les citoyens allemands, italiens et néerlandais sont ceux qui soutiennent le plus massivement les initiatives. Dans ces pays, pas besoin de carte d’identité au moment de marquer son soutien, nous dit-on. Par ailleurs, ONG et associations y seraient nombreuses.

« C’est comme écrire sa lettre à Saint-Nicolas »

Elle est la première initiative citoyenne européenne à avoir abouti. Et depuis ?

"Water is a public good" – qui réclame que l’eau soit reconnue comme un droit humain – a été lancée en 2012 et a reçu une réponse officielle de la Commission européenne en mars 2014. La première ! Une réponse positive où la Commission promettait notamment de lancer une consultation publique sur la directive eau potable. Cette directive sera récemment révisée.

Pablo Sanchez

1 659 543 citoyens ont soutenu cette initiative à travers l’Europe. "Il y avait à l’époque beaucoup de pression pour la libéralisation du secteur de l’eau. Or l’eau est un bien commun de l’humanité et la gestion courante ne devrait pas être aux mains d’une seule et même entreprise, justifie Pablo Sanchez, porte-parole de l’initiative et responsable communication à l’Epsu (Fédération syndicale européenne des services publics). On aurait pu avoir plus de signatures. On en a perdu des milliers, en Slovénie par exemple, parce que les serveurs de la Commission européenne sautaient tout le temps. Et au bout d’un moment, les gens ne réessayaient plus de signer. Quand vous avez 10 000 personnes par jour qui essaient de signer, il faut être techniquement solide. On a d’ailleurs été les cobayes dans l’histoire…"

L’initiative marchera dans 12 pays sur 27.

La moitié des signatures sont venues d’Allemagne, "où il ne fallait pas de carte d’identité pour apporter son soutien, ce qui n’était pas le cas dans d’autres pays, explique Pablo Sanchez. La France sera le plus grand échec. On sentait que chacun des trois syndicats français voulait s’approprier le succès de la campagne. En Italie, on a fait 100 000 signatures, on pensait 1 million. Mais ils avaient déjà fait un référendum avant, où ils s’étaient massivement prononcés contre la privatisation de l’eau."

Et quand on demande à Pablo Sanchez s’il est content des retombées: "Avec ces initiatives citoyennes, personne n’a vraiment eu les changements qu’il demandait… C’est comme écrire sa lettre à Saint-Nicolas. Tu demandes une voiture électrique et tu reçois un tricycle… On voulait que le droit humain d’accès à l’eau soit reconnu par l’UE, de manière solennelle, ce n’est pas le cas. Ils ont révisé la directive eau potable où ils parlent de qualité de l’eau en termes de taux de… Mais environ 8 millions de personnes risquent encore aujourd’hui d’avoir leur eau coupée car elles ne savent plus payer…"

« Mobilisation énorme »

De quoi regretter d’avoir déposé l’initiative ? "Pas du tout car la mobilisation a été énorme, répond Pablo Sanchez. Grâce à cela, on a fait changer la constitution en Slovénie, on a arrêté la privatisation des réseaux d’eau en Grèce, etc. Il y a eu en France énormément de retour en régie pour la gestion de l’eau, etc."

Et de poursuivre: "l’initiative citoyenne a une valeur ajoutée ; celle de réunir tous ceux qui travaillent sur le sujet en même temps. En Belgique, il y a eu le Réseau wallon de lutte contre la pauvreté, les syndicats, les organisations environnementales, etc. C’est un énorme travail. Il faut récolter chaque jour 3 à 4000 signatures. Le plus difficile est de tenir l’effort aussi longtemps." Réseaux sociaux, mails, terrain, campagnes nationales, ce sont des milliers d’activistes qui se démèneront pendant un an, 150 000 € qui seront mobilisés pour du matériel, la traduction ( "on faisait des documents en 14 langues"), le site web,…, ainsi que le salaire d’une personne.

Quant à relancer une initiative citoyenne ? "On pourrait, tout en sachant ce que ça implique. Il faut un sujet vraiment européen. Il ne faut pas perdre de vue que l’on peut faire d’autres choses: manifs, etc. Mais à l’époque, tout le monde voulait se lancer dans l’aventure."

Outre la préparation, les moyens financiers, "il faut pouvoir aussi moduler ses campagnes. La dernière initiative sur la vaccination Covid (brevets,…), qui est partie de Belgique, n’a eu que 200 000 signatures. Comment expliquer qu’elle n’a pas eu plus de succès ? La campagne était trop belge. La Belgique est un pays avec des syndicats et des associations. Mais il ne faut pas penser que c’est comme cela partout !"

Les initiatives citoyennes européennes ont-elles un avenir ? Pourrait-on s’en passer ? "Oui si ça ne sert à rien, dit le porte-parole. Si vous voulez que ça marche, il faut que ce soit un peu plus contraignant. On a parfois l’impression qu’ils ont peur de la démocratie."