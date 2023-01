Qatargate: la chambre du conseil prolonge la détention préventive de Giorgi et Figa-Talamanca

Nicolo Figa-Talamanca, un lobbyiste bruxellois, a été arrêté le même jour que Giorgi, Kaili et Panzeri, le 9 décembre 2022. Le père d'Eva Kaili et le syndicaliste Luca Visentini ont également été arrêtés à cette date, puis remis en liberté après interrogatoire.

Ces interpellations s'inscrivent dans le cadre de l'enquête menée par le parquet fédéral sur les tentatives du Qatar d'influencer les prises de décisions économiques et politiques du Parlement européen. Cet État aurait versé d'importantes sommes d'argent ou offert des cadeaux substantiels à des personnes occupant une position politique ou stratégique au sein de l'hémicycle européen. Le Maroc est également apparu dans l'enquête, avec une possible tentative de corruption menée par son agence de renseignements, la DGED, et par son ambassadeur en Pologne, Abderrahim Atmoun.