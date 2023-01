Invasion de l'Ukraine : le Canada va livrer 4 chars Leopard à l'Ukraine

Washington et Berlin avaient annoncé mercredi le transfert de dizaines de chars lourds à Kiev, une décision inédite en onze mois de guerre. Le Royaume-Uni leur a emboîté le pas jeudi. Outre ces pays, la Norvège a aussi promis à l'Ukraine des Leopard 2. Selon plusieurs médias, la coalition de pays prêts à fournir de tels blindés comprend aussi le Danemark et les Pays-Bas, en plus de la Pologne et de la Finlande. L'Espagne a confirmé être "disposée" à livrer aussi des chars.

Tout de suite après ces annonces, le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait appelé à fournir ces blindés le plus vite possible, son ministère de la Défense avertissant que les troupes russes, "en supériorité numérique", "intensifiaient" les combats dans l'est de l'Ukraine.

Selon des experts, la crainte d'une escalade militaire avec Moscou était pour beaucoup dans les hésitations du camp occidental à fournir des chars lourds à Kiev, mais la ministre canadienne a estimé jeudi que "la réalité de cette guerre avait changé" et que les alliés de l'Ukraine "devaient montrer leur unité".

"Ces véhicules fortement blindés et hautement protégés offrent aux soldats un avantage tactique sur le champ de bataille grâce à leur excellente mobilité, leur puissance de feu et leur résistance", a expliqué Anita Anand, qui a dit espérer qu'ils puissent "permettre à l'Ukraine de libérer une plus grande partie de son territoire".

Ottawa fournira également à Kiev des formateurs, des pièces de rechange et des munitions.

Au total, le Canada possède actuellement 112 chars, dont 82 sont conçus spécifiquement pour le combat.