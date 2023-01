Candida, âgée de 89 ans, est morte à 11h30, dans une maison de retraite dans laquelle elle se trouvait depuis plusieurs mois, après une détérioration de ses facultés cognitives. Quelques dizaines de minutes plus tard, son mari Pepe, 86 ans, est mort à son tour, à l’Hôpital universitaire central des Asturies. Il avait été hospitalisé en fin de semaine en raison de complications de son état de santé.

Nés à seulement 18 kilomètres de distance, Pepe et Candida s’étaient mariés en 1970, dans la région des Asturies, dans le nord de l’Espagne. Lui était mécanicien, elle femme au foyer. Les obsèques de Pepe et Candida ont eu lieu dans l’église même où ils s’étaient mariés 52 ans plus tôt.

« Lorsque nous avons appelé pour signaler le décès, la première chose qu’ils nous ont demandée était si c’était un accident, mais en réalité c’était une curieuse et même romantique coïncidence », a déclaré une nièce.