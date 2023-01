Allemagne: l'attaque au couteau dans un train n'avait pas de mobile "terroriste"

L'agresseur présumé de 33 ans, Ibrahim A., un homme apatride d'origine palestinienne arrêté immédiatement après les faits de mercredi, doit être présenté jeudi après-midi, à la demande du parquet, à un juge qui décidera de la suite à donner.

Il est soupçonné d'avoir poignardé plusieurs personnes dans un train express régional reliant Kiel à Hambourg, dans le nord de l'Allemagne.

Lors d'une conférence de presse à Kiel, la ministre de l'Intérieur de l'Etat régional du Schleswig-Holstein (nord), Sabine Sütterlin-Waack, a corrigé certains détails concernant les victimes.

Les deux personnes décédées sont une jeune fille de 17 ans, et non 16 ans, comme annoncé précédemment par la police, et un jeune homme de 19 ans. "Ils se connaissaient", a dit Mme Sütterlin.

Au total, cinq personnes ont été blessées, et non sept comme annoncé auparavant par les enquêteurs. Deux d'entre elles sont entre la vie et la mort et trois sont grièvement blessées.

L'auteur présumé a été maîtrisé par des témoins, avant d'être interpellé en gare de Brokstedt.

Ibrahim A. est arrivé en Allemagne en 2014, a indiqué Mme Sütterlin-Waack. A ce stade, personne n'est en mesure de dire où il était avant cette date. Depuis 2015, il s'était rendu coupable à plusieurs reprises de délits, dont des violences sur autrui.

Après avoir été sans domicile fixe, il était sorti de prison mi-janvier après avoir purgé une peine pour coups et blessures.