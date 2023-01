Guerre en Ukraine: les forces russes affirment qu'elles ont avancé à Bakhmout, l'Ukraine admet avoir cédé Soledar

Selon lui, les troupes russes, et en particulier des mercenaires du groupe paramilitaire Wagner, "avancent".

Bakhmout, qui comptait 70.000 habitants avant le conflit, subit depuis l'été des assauts répétés des troupes russes, sans que celles-ci soient jusqu'à présent parvenues à briser les défenses ukrainiennes.

La ville, en grande partie détruite et dont l'importance stratégique est contestée par les experts, est devenue ces derniers mois le lieu de lourdes pertes dans les deux camps.

Selon M. Pouchiline, la percée revendiquée par la Russie plus tôt en janvier à Soledar, située plus au nord, a "joué un rôle clé" dans les avancées actuelles à Bakhmout.

La prise de cette ville "a permis de bloquer les voies d'approvisionnement de l'ennemi et, en partie, de prendre sous contrôle opérationnel des zones" à partir desquelles les Ukrainiens frappaient des positions russes, a-t-il poursuivi.

Le chef du groupe Wagner, Evguéni Prigojine, a lui fait savoir mardi soir via son service de presse que "le but de la prise de Bakhmout est de détruire l'armée ukrainienne dans les environs de la ville et d'empêcher toute action offensive dans toutes les directions".

"Toutes les unités prêtes au combat des forces armées ukrainiennes sont envoyées à Bakhmout et le groupe Wagner les détruit, ouvrant des opportunités opérationnelles sur d'autres directions" du front, a-t-il affirmé.

L'état-major ukrainien a confirmé dans son rapport quotidien mercredi des assauts russes à Bakhmout et dans sa région.

Selon l'Institut pour l'étude de la guerre (ISW), un centre de réflexion basé aux Etats-Unis, les "forces russes ont réalisé des gains territoriaux marginaux à Bakhmout". Il a relevé aussi des informations faisant état d'une offensive russe en cours à Vougledar, plus au sud.

L'armée ukrainienne admet avoir cédé Soledar aux forces russes

L'armée ukrainienne a admis mercredi avoir cédé aux Russes la ville de Soledar, dans l'est du pays, deux semaines après l'annonce de sa prise par Moscou.

"Après des mois de combats difficiles (...) les forces armées ukrainiennes l'ont quittée" pour "se replier sur des positions préparées", a indiqué à l'AFP le porte-parole militaire de la zone Est Serguiï Tcherevaty, refusant cependant de préciser quand cette retraite a eu lieu.

Le groupe paramilitaire russe Wagner avait annoncé avoir pris Soledar dès le 11 janvier, suivi par l'armée russe le 13. Cette petite ville de la région de Donetsk de 11.000 habitants avant la guerre, connue pour ses mines de sel, est située à proximité de Bakhmout, autre point chaud de l'est ukrainien.

Les Ukrainiens avaient jusqu'à présent refusé de reconnaître la perte de la ville.

L'importance stratégique de Soledar a été contestée, le centre de réflexion américain Institute for the Study of War (ISW) estimant ainsi qu'il ne s'agissait "pas d'un développement significatif sur le plan opérationnel".

L'armée russe présente en revanche la conquête de Soledar comme une étape clé pour encercler la ville voisine de Bakhmout, qu'elle cherche à capturer depuis l'été et où les deux camps sont confrontés à de lourdes pertes.

Le recul de Soledar a été "contrôlé, aucun encerclement ou capture massive de nos militaires n'a eu lieu", a de son côté assuré M. Tcherevaty, qui a démenti toute "fuite" des soldats ukrainiens.

Avant de reculer, les troupes ukrainiennes "ont infligé des pertes incroyables" aux Russes, a-t-il encore assuré, soulignant que la stratégie ukrainienne dans cette zone consistait à "user l'ennemi".

Un responsable de l'occupation russe dans l'est de l'Ukraine a revendiqué mercredi une avancée des troupes russes à Bakhmout, citant la prise de Soledar comme facteur déterminant.

Selon M. Tcherevaty cependant, ces affirmations "ne correspondent pas à la réalité". "Les combats se poursuivent. La situation est difficile, mais sous contrôle", a-t-il ajouté.