De rarissimes illustrations des fables de La Fontaine vendues 2,7 millions de dollars

Cette pièce précieuse pour les bibliophiles se présente comme un épais album de 138 dessins aux paysages détaillés, encadrés d’un contour bleu, chacun illustrant l’une des célèbres histoires du fabuliste et poète français Jean de La Fontaine, comme "La Grenouille qui veut se faire aussi grosse que le Bœuf", "La Cigale et la Fourmi" ou "Le Corbeau et le Renard".