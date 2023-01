Violences sexuelles: l'excuse de Xavi après son soutien à Alves, soupçonné de viol, "sur le moment, je n'ai pas pensé à la victime"

Le joueur Dani Alves est en détention provisoire depuis le 19 janvier pour des soupçons de viol. « Je suis en état de choc. La justice statuera quoi qu’il en soit. Je me sens très mal pour lui. Je suis choqué », a affirmé Xavi. « C’est un sujet très délicat et hier (samedi) j’ai oublié de parler des victimes. Nous devons condamner tous ces types d’actes, que ce soit Dani ou quelqu’un d’autre qui les ait commis. Je présente mes excuses à la victime, aux victimes de la violence sexiste et de ce type d’agression. Ce n’était pas un commentaire approprié", a-t-il reconnu.

Le joueur brésilien est enfermé dans la prison barcelonaise de Brians 1. Il a été inculpé pour un délit présumé d'agression sexuelle. Alves a été mis en détention provisoire sans caution sur ordre du chef du 15e tribunal d'instruction de Barcelone. Il est accusée par la personne plaignante de 23 ans de l'avoir agressée dans les toilettes d'une boîte de nuit appelée "le Sutton", à Barcelone, dans la nuit du 30 au 31 décembre.