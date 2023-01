Photographe émasculé par la police à Paris: des images montrent une agression semblable

Sur des images, un homme est frappé à l'entrejambe par un policier alors qu'il est au sol. On voit qu'il a un appareil photo dans une main. L'homme aurait été jeté au sol par un autre agent selon ses dires.

L'agression se serait déroulée près de la place de la Bastille, lorsque l'atmosphère s'intensifiaient entre manifestants et forces de l'ordre. Des jets de projectile et l'usage de gaz lacrymogènes était en cours. « Le préfet de police a demandé au directeur de l’ordre public et de la circulation (DOPC) à ce que les circonstances exactes de l’incident rapporté soient éclaircies », a indiqué la préfecture de police. Tout s'est déroulé « dans un contexte d’extrême violence et dans le cadre d’une manœuvre de police pour interpeller des individus violents », selon la préfecture de police.

« Il ne représentait pas un danger, il ressent une incompréhension, un choc et une colère car il va subir des conséquences irréversibles », a souligné l'avocat du jeune Guadeloupéen Me Simon.

