La Russie met en garde: "Les livraisons d’armes à l'Ukraine conduiront à une catastrophe mondiale"

La Pologne prête à livrer 14 chars

La Pologne est tenue de faire une demande officielle à Berlin. Une question qui "n'a pas été posée", selon la ministre allemande. Jusqu'à ce lundi. e Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki a indiqué que son pays allait demander l'accord de Berlin pour la livraison de ce matériel de guerre. "Même si nous n'obtenons pas leur accord, nous donnerons nos chars à l'Ukraine dans le cadre d'une petite coalition, même si l'Allemagne n'en fait pas partie", a-t-il déclaré. La Pologne déclare être prête à livrer 14 Leopard à Kiev.

Moscou menace de contre-attaquer

La réaction de Moscou au feu vert de l'Allemagne ne s’est pas fait attendre. Le média Reuters indique qu'un proche allié de Vladimir a eu une réagi, déclarant que les livraisons d’armes offensives à Kiev qui menacent les territoires de la Russie entraîneront une catastrophe mondiale et rendront les arguments contre l’utilisation des armes de destruction massive inutilisables.

Viatcheslav Volodine, président de la Douma

Le président de la Douma (parlement russe) Viatcheslav Volodine a lui aussi lancé un avertissement. ”Si Washington et les pays de l’OTAN fournissent des armes qui seront utilisées pour frapper des villes civiles et tenter de s’emparer de nos territoires, comme ils le menacent, cela entraînera des mesures de rétorsion utilisant des armes plus puissantes”, a écrit Viatcheslav Volodine sur Telegram.

”Les livraisons d’armes offensives au régime de Kiev conduiront à une catastrophe mondiale”, a-t-il conclu.