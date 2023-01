Un mort après des coups de feu près de Stockholm

La Suède est aux prises avec la criminalité des gangs depuis plusieurs années. En 2022, il y a eu 388 incidents par arme à feux dans le pays, et 61 décès. De plus en plus de personnes mineures sont impliquées, tant comme victime que comme auteurs.

Les agents ont découvert l'homme à Solna, près de Stockholm, vendredi soir. Il souffrait de blessures par balle. Des tirs ont également été signalés à Fruängen et Tumba, au sud-ouest de la capitale, tandis qu'une explosion a eu lieu dans le quartier de Skarpnäck, dans le sud de Stockholm. Les incidents sont probablement liés entre eux, a indiqué un porte-parole de la police.

"C'est une situation très tendue avec cinq crimes violents graves en 10 heures. Ce n'est pas la norme et cela ne s'est jamais produit auparavant dans cette spirale de violence", a déclaré ce porte-parole.