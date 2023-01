Gros crash lors d’une compétition de ski en Italie (vidéo)

Comme on dit dans ces cas-là, plus de peur que de mal ! N’empêche que Corinne Suter risque de se souvenir longtemps de sa chute survenue ce vendredi en Italie. Comme le rapporte Ski Actu, alors qu’elle débutait la descente de Cortina d’Ampezzo dans le cadre de la Coupe du monde, la Suissesse a fait un vol plané sur plusieurs mètres, juste après le saut du Rumerlo, avant de s’écraser et de finir sa course dans les filets qui longent la piste. Après être restée quelques instants au sol, la Schwytzoise s’est relevée avant de rejoindre l’aire d’arrivée sur ses skis.