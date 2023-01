Mort à 99 ans du musicien de jazz français Marcel Zanini

Lui-même trouve sa voie dans la clarinette et le saxophone, et est emporté par l’explosion du jazz après-guerre, dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés à Paris.

Il part pour New York en 1954, où pendant quatre ans il voit jouer les plus grands noms de la musique de l’époque : Charlie Parker, John Coltrane, Louis Armstrong, Billie Holiday et d’autres.

Malgré la reconnaissance obtenue dans le milieu du jazz, le grand public retient davantage la figure facétieuse, avec bob, moustache et grosses lunettes, d’un chanteur de variétés. Son tube de 1969, “Tu veux ou tu veux pas”, est une adaptation vite conçue d’un succès du Brésilien Wilson Simonal, “Nem vem que não tem”.

Devenu riche, célèbre et acteur de cinéma, il était resté cependant fidèle à son premier amour, le jazz. Il s’est produit sur scène dans diverses formations jusqu’à la fin des années 2010, y compris avec son fils écrivain.