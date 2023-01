Invasion de l'Ukraine : l'Otan pense que Poutine se prépare à une longue guerre

Le président du comité militaire de l'Otan, l'amiral Rob Bauer, a pour sa part déclaré qu'il est crucial de "toujours être prêt à faire face à l'inattendu" et d'informer honnêtement les dirigeants politiques des forces et des faiblesses de l'Otan. "Aujourd'hui, la guerre moderne est autant une affaire de bits et de bots (NDLR: références aux technologies informatiques) que de boue et de sang", a déclaré le Néerlandais.