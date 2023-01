France : trois enfants de 4 ans s’échappent de l’école et sont retrouvés non loin d’importants axes routiers, “un miracle”

Ce mardi 17 janvier 2023, trois enfants de 4 ans se sont échappés d’une école maternelle de Paris. Ils ont été retrouvés à près d’un kilomètre de l’établissement scolaire, non loin du périphérique. Un manque de vigilance et un dysfonctionnement de la porte seraient la cause de leur sortie improvisée.