Plusieurs canons à neige vandalisés dans des stations de ski françaises, suisses et italiennes

On devine, à côté du message “Pas de ski sans neige”, le logo d’extinction rebellion, ce groupe international qui use de la désobéissance civile pour inciter à l’action dans le domaine écologique et climatique. Interrogé par France Info, un membre du mouvement dément son implication, affirmant qu’extinction rebellion n’appelle pas au sabotage mais dit “comprendre” l’action qui a été menée dans les stations de ski.

Les canons à neige sont largement décriés par certains militants pour leur consommation d’énergie et d’eau. Le lien entre les différents sabotages n’a pas été établi à ce stade de l’enquête en France.