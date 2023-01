D’où vient la puissance du pouvoir chinois? (vidéo)

Toujours est-il que la longévité du PCC interroge : comment est-il parvenu à installer une telle domination sans partage, depuis sa prise de pouvoir en 1949, avec Mao Zedong ?

Plus de soixante ans plus tard, Xi Jinping s'inscrit toujours dans "la continuité de ses prédécesseurs, Mao Zedong et Deng Xiaoping, deux hommes qui ont vraiment marqué l'Histoire récente de la Chine", selon Vanessa Frangville, professeure d'études chinoises à l'ULB.