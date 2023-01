Climat: le réchauffement climatique risque d'accélérer l'extinction des papillons

Au travers d'une modélisation climatique, la professeure de l'UCLouvain Caroline Nieberding, appuyée par son équipe et Bertanne Visser (ULiège), constate que les températures plus élevées prédites en 2100 entraîneront l'éclosion de papillons non adaptés aux diverses saisons. Avec comme conséquence, un changement des préférences sexuelles adoptées: les femelles privilégieront des mâles qui leur procurent une fécondité moins importante.