Le mensuel franco-israëlien avait dans un premier temps envisagé une rencontre avec Dieudonné et Francis Lalanne, mais a in fine décidé “que l’humoriste écrive ce qu’il avait à dire à ceux qu’il avait tant maltraités, les Juifs, et auxquels il voulait demander pardon”.

”C’est vrai, j’ai parfois été trop loin et fait preuve d’outrances, de provocations déplacées. Pour toutes ces fautes et excès, je demande pardon”, a écrit Dieudonné dans une lettre ouverte nommée “Je demande pardon. Dieudonné”.

”Je tiens également à demander pardon à toutes celles et ceux que j’ai pu heurter, choquer, blesser au travers de certaines de mes gesticulations artistiques”, écrit-il encore dans cette lettre ouverte. Je pense notamment à mes compatriotes de la communauté juive, avec lesquels je reconnais humblement m’être laissé aller au jeu de la surenchère.”

Dieudonné précise ne chercher” aucune excuse, aucune circonstance atténuante car nul n’en a lorsqu’il peut constater qu’il a nui à son prochain”.