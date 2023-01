Didier Reynders sur le gel des avoirs d’oligarques russes : “20 milliards en Europe, et la Belgique est en première ligne”

”On travaille sur deux éléments”, a précisé le commissaire européen à la Justice. “La saisie, on va tenter d’y arriver, mais pour l’instant on gèle les avoir : 20 milliards en Europe d’avoir d’oligarques et la Belgique est en première ligne avec plus de trois milliards, quatre milliards même maintenant. On tente maintenant d’aller vers la saisie si on constate qu’il y a effectivement des liens avec des activités criminelles… dans ce cas-là l’argent pourra être donné directement aux Ukrainiens. On travaille aussi sur les avoirs de la banque centrale de Russie. “

Sur la scène internationale toujours, mais en Iran cette fois, Reynders a évoqué en début d’interview la situation dramatique de l’humanitaire belge Olivier Vandecasteele.