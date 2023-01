Rencontre de ministres de la Justice en mars pour soutenir la Cour Pénale Internationale sur l'Ukraine

Le procureur de la CPI, Karim Khan, doit prendre part à la table ronde en mars, selon Londres.

"Nous avons besoin des outils nécessaires pour faire le travail. Nous n'avons pas ces outils", avait déclaré M. Khan en décembre, appelant la communauté internationale à se concentrer sur le soutien - et le financement - de la CPI.

Le gouvernement britannique a déclaré que la rencontre des ministres de la Justice visait à "accroître le soutien financier et pratique fourni à la CPI, et à coordonner les efforts pour s'assurer qu'elle a tout ce qu'il faut pour mener à bien les enquêtes et poursuivre les personnes responsables" de ces crimes.

Le vice Premier ministre Dominic Raab, qui participera à la rencontre, a déclaré que les participants discuteront des moyens d'aider à rassembler et partager les éléments de preuve des atrocités, ainsi que d'assister les victimes.

"Les forces russes doivent savoir qu'elles ne peuvent agir dans l'impunité et que nous soutiendrons l'Ukraine jusqu'à ce que justice soit rendue", a-t-il déclaré.