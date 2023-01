Climat : en France, 2022 a été l’année la plus chaude jamais enregistrée et l’une des plus sèches

En France, 2022 a été l’année la plus chaude jamais enregistrée, et c’est aussi l’une des plus sèches, avec 14,5 degrés de température moyenne annuelle et un déficit de pluviométrie de quelque 25 %, a confirmé vendredi Météo-France. Selon le service des prévisions météorologiques, il s’agit bien d’une année record, “symptôme du changement climatique”.