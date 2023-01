On en sait plus sur les circonstances de l’accident de l’acteur Jeremy Renner

Le quinquagénaire a dû être transporté à l’hôpital dimanche matin, après s’être fait rouler dessus par la machine, comparable à celles utilisées par les stations de ski pour préparer les pistes.

Dans une conférence de presse, le shérif du comté de Washoe Darin Balaam a donné des précisions sur les circonstances de l’accident et il a écarté tout "soupçon d’acte malveillant" contre l’acteur américain, peut-on lire sur Midi Libre.

D’après le shérif, Jeremy Renner a utilisé une déneigeuse pour débloquer son véhicule bloqué sous la neige. Il est ensuite descendu de son engin pour parler au membre de sa famille qui se trouvait au volant de sa voiture personnelle. Sa dameuse s’est alors mise à rouler et il aurait tenté de l’arrêter en remontant dedans. Sans succès.

"D’après notre enquête, c’est à ce moment-là que Monsieur Renner s’est fait rouler dessus par la déneigeuse. Un témoin déclare l’avoir vu entrer dans son engin et ne plus l’avoir vu jusqu’à ce que la machine termine sa course devant un tas de neige", a rapporté le shérif dans les colonnes de Variety.

Juste après l’accident, Jeremy Renner a été pris en charge par son voisin, puis par les secours.