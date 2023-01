L'US Army dépêche une brigade blindée en Europe en passant par Flessingue, Aarhus et Riga

Le ministère néerlandais de la Défense a pour sa part annoncé jeudi que le port de Flessingue, non loin de la frontière belge, serait utilisé le mois prochain pour accueillir des centaines de véhicules - dont des chars M1 Abrams et des véhicules de combat d'infanterie M2 Bradley - ainsi que des conteneurs, qui transiteront par les Pays-Bas avant de gagner la Pologne et la Lituanie "par la route, par chemin de fer et par voie fluviale". Le personnel se déploiera pour sa part par avion. Le port sera déclaré "zone militaire temporaire" pour une durée d'environ un mois et quelque 75 militaires néerlandais en assureront la protection et renforceront les militaires américains chargés des opérations de débarquement.

L'opération "Atlantic Resolve", purement américaine, avait été lancée en 2016 par le président démocrate Barack Obama, avant d'être confirmée par ses successeurs, le républicain Donald Trum et le démocrate Joe Biden. Elle fait suite à l'annexion de la péninsule ukrainienne de Crimée par Moscou au printemps 2014. Elle vise, selon Washington, à dissuader une éventuelle agression russe et à rassurer les membres est-européens de l'Otan, dont les pays baltes (Estonie, Lettonie et Lituanie) et la Pologne, mais aussi la Roumanie et la Bulgarie.