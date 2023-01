Climat: plus de glaciers sous nos latitudes d'ici la fin du siècle

Résultats: avec une hausse de 3 degrés à l'horizon 2100, les glaciers d'Europe centrale disparaîtront complètement. Or, avec les objectifs climatiques actuels retenus à l'international, la hausse devrait atteindre 2,7 degrés.

Avec une hausse de 1,5 degré, la fonte des glaciers sous nos latitudes serait de l'ordre de 60%, selon cette étude.

Dans le monde entier, avec le scénario le plus optimiste, les glaciers perdraient 26% de leur masse par rapport à 2015. Dans l'hypothèse la plus pessimiste, ce chiffre serait de 41%.

Ne subsisteraient alors des glaciers que dans les hautes montagnes d'Asie, en Alaska, en Russie, ainsi que dans l'Arctique et l'Antarctique. En parallèle, le niveau des mers s'élèverait de 115 millimètres.

Matthias Huss, co-auteur de ces travaux à l'École polytechnique fédérale de Zurich, souligne que les glaciers sont des réservoirs naturels d'eau douce. Leur disparition signifie que cette eau ne sera plus disponible quand on en a le plus besoin, soit pendant les mois secs d'été.

Les pénuries d'eau qui en découlent auront des conséquences sur l'irrigation, l'eau potable, le transport de marchandises, ainsi que la faune et la flore, entre autres. "Même si nous ne pouvons plus sauver les glaciers dans leur état actuel, chaque dixième de degré de réchauffement évité compte", conclut le chercheur, qui appelle à des mesures plus strictes.