Un père tente d’étrangler son bébé de 4 mois devant sa mère

On est passé à côté d’un drame ce mardi 3 janvier 2022 en Gironde (France). Selon le Figaro, alors qu’une femme effectuait des démarches administratives au sein de la mairie de son quartier, un individu a surgi et a passé une corde autour du cou de son bébé de quatre mois et l’a violemment tiré par le pied. L’individu a été maîtrisé par le personnel avant d’avoir eu le temps de serrer la corde autour du cou du nourrisson.