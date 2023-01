Perdu en 2020, ce chat retrouve son foyer 2 ans plus tard

Après des recherches sur I-CAD, le fichier national d’identification des chiens et chats, le nouveau pensionnaire se dévoile un peu plus. Prénom: Cartier. Âge: 8 ans. Particularité: n’a plus donné signe de vie à ses propriétaires depuis août 2020. Originaires de Dreux, à 150km du Calvados, ces derniers avaient perdu la trace de leur compagnon à quatre pattes lors de leurs vacances.

Les retrouvailles ont finalement eu lieu 28 mois plus tard, le mercredi 28 décembre 2022, au refuge, tout près du secteur où la petite famille avait perdu la trace de Cartier. "Le chat a miaulé quand il a entendu la voix des deux filles", se souvient à Ouest-France, Manuella, la soignante du refuge, forcément ravie de cet heureux dénouement.

"Cette histoire met surtout en avant l’importance de l’identification des animaux", souligne quant à elle Mélanie, la responsable du refuge.