Comment a-t-il procédé ? Le site, perçu comme un guide de référence pour la cuisine traditionnelle, se base sur les évaluations des plats des internautes. Celles-ci sont ensuite regroupées afin de constituer une gigantesque base de données. Une moyenne est finalement établie pour chaque plat, permettant ainsi de les classer par ordre d’appréciation.

Le sacre du karē

Sur ce principe, Taste Atlas a sacré le karē comme étant le “meilleur plat du monde” en 2022. Le plat traditionnel japonais fait presque l’unanimité sur le site, avec une côte de 4,92/5 !

Il s’agit en fait du curry japonais, accompagné de riz. Il est l’un des plats les plus populaires du pays, au point d’être parfois qualifié de plat national.

La différence avec le curry indien ? Le niveau de piquant. La version japonaise est plus douce et moins épicée. Alors que les currys indiens peuvent varier considérablement en texture, allant de fins et de soupe à très épais, le curry japonais est généralement plus épais et ressemble plus à une sauce en raison de son incorporation de farine ou de roux dans le mélange.

Il existe trois versions principales de karē au Japon : le karē raisu (curry sur riz), le karē udon (curry sur nouilles) et le karē-pan (une pâtisserie fourrée au curry).

Le podium

La picanha brésilienne, une pièce de bœuf finement découpée et grillée au-dessus de charbons ardents, se retrouve en deuxième position.

L’amêijoas à bulhão pato, plat traditionnel du Portugal, complète le podium. Il s’agit de palourdes nappées d’une sauce préparée avec de l’huile d’olive, de l’ail, de la coriandre fraîche et du vin blanc.

Si vous cherchez un plat belge dans la liste, vous risquez d’être déçu : la Belgique ne figure pas dans ce top 100. Il faudra encore un peu de patience pour espérer y retrouver une carbonnade flamande ou des chicons gratin…