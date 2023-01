Ukraine: nouvelle attaque aérienne sur Kiev après un Nouvel An meurtrier

"Tous les services d'urgence sont en route", a écrit de son côté le maire de Kiev Vitali Klitschko, qui a fait état d'explosions dans le district de Desnyanskyi, dans le nord-est de la capitale, ajoutant qu'un homme de 19 ans avait été blessé par des éclats de verre et conduit à l'hôpital.

Des bombardements survenus peu avant et après le passage à 2023, sur Kiev et sept autres régions, avaient déjà fait au moins quatre morts et 50 blessés, selon les autorités ukrainiennes.