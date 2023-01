Le Parlement européen lance la procédure de levée d’immunité de Marc Tarabella, qui ne souhaite pas "se cacher"

Ces demandes, dans le cadre de la vaste enquête sur des faits présumés de corruption et de blanchiment d’argent autour du Parlement européen, en lien avec le Qatar et le Maroc, concernent l’élu belge PS Marc Tarabella et l’Italien Andrea Cozzolino, également du groupe des S&D (socialistes et démocrates, deuxième force de l’assemblée). Le communiqué du Parlement européen ne les cite pas, mais une source bien informée confirme qu’il s’agit de ces deux hommes.