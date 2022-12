Netflix dévoile le top 15 des séries les plus vues de la plateforme

Mais cette année a aussi été celle du succès de nombreuses séries estampillées Netflix, comme la dernière saison de "Stranger Things", la série d'anthologie sur le tueur en série Jeffrey Dahmer ou encore plus récemment Mercredi, une série dérivée de la saga "La famille Addams", qui cartonne depuis sa sortie il y a un peu plus d'un mois.

Pour clôturer l’année en beauté, la plateforme de streaming a dévoilé le top 15 des séries originales qui ont été les plus vues depuis le lancement de Netflix en 2014, comme le rapporte le magazine de cinéma français Première. Un classement réalisé sur base des visionnages enregistrés sur leurs 28 premiers jours de diffusion.

Et la gagnant est... Squid Game. Avec 1,65 milliard d'heures vues, la série dystopique coréenne arrive largement en tête du classement des séries les plus vues sur Netflix. Ce drama, qui met en scène un groupe de personnes ruinées risquant leur vie dans un jeu de survie mystérieux pour décrocher une somme gigantesque, a fait le buzz et récolté plusieurs récompenses prestigieuses, notamment aux Emmy Awards et aux Golden Globes.

En deuxième position arrive la saison 4 de Stranger Things. Les aventures de la bande d'adolescents d'Hawkins ont enregistré 1,35 milliard de vues en milieu de cette année.

Sur la troisième marche du podium, on retrouve Mercredi Addams, campée par la brillante Jenna Ortega, dont les aventures ont amassé 1,19 milliard d'heures de visionnage.

Juste au pied du podium, on retrouve le tueur en série qui a fait frissonner des millions de téléspectateurs en 2022. Basée sur une histoire vraie, la série "Dahmer" comptabilise 856 millions d'heures de visionnage lors de ses 28 premiers jours en ligne.

Pour clôturer le top 5, la cinquième et dernière partie de "La Casa de Papel", la série espagnole de braquage qui a rencontré un succès mondial en 2019, en est à 792 millions d’heures vues.

Le top 15 complet des séries Netflix les plus vues

1. Squid Game saison 1 : 1,65 milliard d'heures

2. Stranger Things saison 4 : 1,35 milliard d'heures

3. Mercredi : 1,19 milliard d'heures

4. Dahmer - Monstre : L'histoire de Jeffrey Dahmer : 856 millions d'heures

5. La Casa de papel partie 5 : 792 millions d'heures

6. Les Chroniques de Bridgerton saison 2 : 656 millions d'heures

7. Les Chroniques de Bridgerton saison 1 : 625 millions d'heures

8. La Casa de papel partie 4 : 619 millions d'heures

9. Stranger Things saison 3 : 582 millions d'heures

10. Lucifer saison 5 : 569 millions d'heures

11. All of Us Are Dead saison 1: 560 millions d'heures

12. The Witcher saison 1 : 541 millions d'heures

13. Inventing Anna : 512 millions d'heures

14. 13 Reasons Why saison 2 : 496 millions d'heures

15. Ozark saison 4 : 491 millions d'heures