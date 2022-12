Coup d'Etat en Birmanie: Aung San Suu Kyi condamnée à sept ans de prison supplémentaires, pour un total de 33 ans

Les cinq derniers chefs d'accusation la concernant ont été examinés lundi. Ils avaient trait à la location d'un hélicoptère par un ministre de son gouvernement. Mme Suu Kyi était accusée de ne pas avoir respecté les règles et d'avoir causé "une perte pour l'État".

Ces sept années s'ajoutent aux 26 ans de prison auxquels l'opposante birmane avait déjà été condamnée pour 14 chefs d'accusation, allant de la corruption à la possession illégale de talkies-walkies, en passant par le non-respect des mesures sanitaires liées au Covid-19.

Aung San Suu Kyi a déjà connu la prison en 2009, accusée d'avoir hébergé un Américain qui lui avait rendu visite alors qu'elle était assignée à résidence. Mais elle n'y était restée que trois mois, restant ensuite confinée dans sa maison au bord d'un lac à Rangoun, d'où elle s'adressait à des centaines de partisans réunis de l'autre côté de la clôture de son jardin. Aujourd'hui, sa situation est radicalement différente. Totalement isolée, ses contacts avec l'extérieur se limitent à ses avocats.

Libérée en 2010, elle entre au Parlement deux ans plus tard dans la foulée de l'auto-dissolution de la junte. La victoire de son parti en 2015 lui donne les clés du gouvernement. Néanmoins, rapidement, certains lui reprochent sa conception autocratique du pouvoir, piégée par sa position de quasi-idole dans le pays. Elle est aussi obligée de composer avec les militaires toujours puissants. La nouvelle victoire de son parti aux législatives de 2020 inquiète l'armée, qui renverse son gouvernement en février 2021. Ce putsch contre la lauréate du prix Nobel 1991 met fin à une brève période démocratique dans le pays d'Asie du Sud-Est.

Selon l'ONG AAPP, qui assiste les prisonniers politiques, plus de 2.600 personnes ont été tuées et plus de 16.6000 arrêtées depuis le coup d'État militaire.

La Birmanie reste en proie à un violent conflit civil. De nombreux Birmans ont pris les armes contre la junte, qui a promis des élections en 2023.