Brasilia en alerte et sécurité renforcée pour l'investiture de Lula

Les forces de police du district de Brasilia vont être mobilisées "à 100%", ce qui pourrait impliquer jusqu'à 8.000 agents, ont annoncé les autorités.

Plus de 1.000 policiers fédéraux sont aussi chargés de la sécurité et du renseignement pour les cérémonies, le plus grand nombre pour un événement de ce type.

Le ministère de la Justice a par ailleurs autorisé l'utilisation de la Force Nationale, une force spéciale de police parfois envoyée dans les différents Etats en cas de menace contre la loi et l'ordre.

Les avenues donnant sur l'Esplanade des ministères seront fermées, de même que la grande artère qui permet l'accès à la place des Trois pouvoirs, où se trouvent le Palais présidentiel du Planalto, le Congrès et la Cour suprême.

Pour des raisons de sécurité, le nombre de personnes pouvant assister sur la place au discours de Lula devant le Planalto a été limité à 30.000.

L'aéroport international de Brasilia a vu sa sécurité renforcée, avec des patrouilles de la police de la capitale mais aussi fédérale, a confirmé le concessionnaire aéroportuaire. Quelque 150.000 personnes sont attendues entre le 30 décembre et le 2 janvier.

A la demande du ministère de la Sécurité, le juge de la Cour suprême Alexandre de Moraes a interdit le port d'armes du 28 décembre au 2 janvier pour diverses catégories de civils.

Cette mesure concerne notamment les chasseurs, tireurs et collectionneurs, dont le nombre a explosé avec la politique pro-armes de Jair Bolsonaro.

Enfin, le Parti des Travailleurs (PT) de Lula a distribué à ses militants des brochures comportant 14 recommandations de sécurité pendant les cérémonies, par exemple de se déplacer en groupe ou, si l'on est seul, "de ne rien porter qui permette d'identifier sa couleur politique".

Le PT recommande aussi à ses fidèles de "ne pas répondre aux provocations physiques et verbales".