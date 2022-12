Michelle Obama surprend: « J’ai détesté Barack pendant dix ans »

« Le mariage devrait être en équilibre, pour ainsi dire: 50/50. Mais avec nous c’était plutôt 70/30 »

Mariée depuis trente ans à l’ancien président des États-Unis, elle a assuré que sa relation avec Barack Obama n’a pas toujours été au beau fixe. "Quand nos enfants étaient jeunes, nous avons traversé une période difficile", a expliqué l’auteure de 58 ans. "Nous voulions tous les deux travailler sur notre carrière, nous avions deux enfants à élever… pendant dix ans, je n’ai pas supporté Barack. Le mariage devrait être en équilibre, pour ainsi dire: 50/50. Mais avec nous c’était plutôt 70/30. J’ai lutté contre ce déséquilibre."

Michelle Obama est également revenue sur l’enfance de ses deux filles, Sasha et Malia. "Quand ils étaient petits, ils étaient exactement des terroristes. Ils avaient leurs demandes et leurs besoins, mais ils ne communiquaient pas. Ils pleuraient tout le temps. Et parce que vous les aimez, vous ne pouvez pas les blâmer. Alors j’ai dirigé ma colère contre mon mari."

Il n’empêche, la femme de Barack Obama n’en reste pas moins très heureuse. "Oui, nous avons eu dix mauvaises années, mais cela l’emporte-t-il sur trente ans de mariage ? C’est juste comme ça qu’on voit les choses", dit-elle.