Guerre en Ukraine: Poutine offre 8 bagues aux dirigeants de pays partenaires et garde la 9e, une référence au "Seigneur des anneaux" ?

A l'issue d'une réunion de la Communauté des Etats indépendants (CEI) ce 26 décembre, les chefs d'Etats de la Biélorussie, de l'Arménie, de l'Azerbaïdjan, du Tadjikistan, du Kirghizstan, du Turkménistan, de l'Ouzbékistan et du Kazakhstan ont reçu un anneau en or blanc et jaune portant l'inscription "Bonne année 2023" et orné de l'emblème de cette alliance de dirigeants d'ex-URSS.

Vladimir Poutine a également reçu le sien, tandis que son plus fidèle allié, le président biélorusse Alexandre Loukachenko, s’est empressé de se passer la fameuse bague au doigt, comme on peut le voir ci-dessous.

"Simple souvenir" ou parallèle "délibéré ?

Ce cadeau n'a pas manqué de faire réagir les observateurs avisés, qui y ont directement vu une référence aux anneaux de pouvoir du "Seigneur des anneaux", l'œuvre de fantasy de J. R. R. Tolkien, dont les livres et la saga cinématographique sont désormais considérés comme cultes partout dans le monde.

Dans le récit de l’écrivain britannique, ces anneaux sont forgés par Sauron, le Seigneur des ténèbres, pour asservir les Rois des Hommes, ainsi que les Seigneurs Nains et Elfes, à sa cause, en conservant l'Anneau unique - qui permet de contrôler tous les autres - pour lui-même.

Alors, est-ce une coïncidence ou un acte délibéré? Pour la politologue russe Ekaterina Schulmann, interrogée par Le Monde, c'est évident: le Kremlin a établi ce parallèle "délibérément" et "en toute conscience". Questionné sur le sujet, le Kremlin a démenti en qualifiant les bagues de "simple souvenir".

Les soldats russes comparés aux "Orques" par les Ukrainiens

Mais l'analogie est d'autant plus troublante quand on sait que les Ukrainiens font référence à l'œuvre de Tolkien depuis le début de l'invasion russe en Ukraine. Ainsi, la Russie est souvent comparée au Mordor et Poutine à Sauron, tandis que les citoyens ukrainiens surnomment les soldats russes les "Orques", des créatures repoussantes qui composent l'armée de Sauron.

Et le monde politique ukrainien n'a pas attendu pour se moquer du cadeau du président russe en comparant celui-ci, non pas à Sauron... mais bien à Gollum, un personnage du "Seigneur des anneaux" corrompu et transformé en créature monstrueuse par l'Anneau unique.

Récemment, le gouvernement ukrainien a également exhorté l'Église orthodoxe ukrainienne à prendre ses distances avec Moscou et à déclarer que "Poutine est le diable".