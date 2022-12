Les 10 photos ébouriffantes d’une année la tête dans les étoiles, grâce au nouveau télescope James Webb

Cette photographie est “l’image infrarouge la plus profonde et la plus claire jamais prise de l’Univers lointain jusqu’ici”, a déclaré la NASA. L’image, qui fourmille de détails, a été prise en un temps d’observation de 12,5 heures. Elle montre ainsi des milliers de galaxies, au cœur desquelles certaines structures “n’ont jamais été vues auparavant”, précise encore l’agence américaine.

La première photo historique de James Webb. ©AFP or licensors

James Webb, le télescope qui remonte le temps... jusqu’au Big Bang?

Début août, c’est une rare et superbe image d’une galaxie éloignée de 500 millions d’années-lumière qui est dévoilée. La galaxie de la Roue de chariot, dont les anneaux apparaissent avec une clarté jusqu’ici inégalée.

Tout comme notre Voie lactée, les astronomes pensent que la galaxie de la Roue de chariot était par le passé une galaxie spirale. Mais un événement spectaculaire lui a donné sa forme : la collision avec une autre galaxie plus petite (non visible sur l’image).

Deux anneaux se sont alors formés depuis le centre de la collision, similaires aux ondulations en cercles concentriques provoquées par un caillou jeté dans l’eau. C’est ce qui lui a valu son nom évocateur.

La galaxie de la Roue de chariot, dont les anneaux apparaissent avec une clarté jusqu’ici inégalée. ©NASA

L’image publiée le 31 août montre M74, ou la Galaxie du Fantôme, son cœur bleu vif et son impeccable spirale, observée par l’instrument MIRI, qui étudie l’infrarouge moyen et est le fruit d’une collaboration entre Européens et Américains.

”Le regard perçant de Webb a révélé de fins filaments de gaz et de poussière dans les bras lumineux en forme de spirale qui se déploient du centre de cette image”, note sur son site l’ESA, qui précise que la galaxie avait déjà été observée par le mythique télescope spatial Hubble, lancé en 1990 et toujours en fonctionnement.

L’agence européenne, qui a co-développé le télescope avec la NASA, note également qu’un “manque de gaz” permet d’avoir une vision plus claire des étoiles du centre de la galaxie, située à environ 32 millions d’années-lumière dans la constellation des Poissons.

La Galaxie du Fantôme avec son cœur bleu vif. ©AFP

Toujours au mois d’août, c’est au tour de Jupiter d’être mise à l’honneur sur cliché spectaculaire. La plus grande planète du système solaire s’affiche en très gros plan avec “ses tempêtes géantes, ses vents puissants, ses aurores boréales et ses conditions extrêmes de température et de pression”.

”Pour être honnête, nous ne nous attendions pas à ce que les images soient aussi bonnes”, a déclaré Imke de Pater, astronome et professeur émérite de l’université de Californie à Berkeley, sur un blog de la NASA.

La planète Jupiter comme nous ne l’avions jamais vue. ©NASA, ESA, ASC, équipe ERS de Jupiter

Le télescope James Webb a également dévoilé un premier cliché des “Piliers de la création”, d’immenses structures de gaz et de poussière regorgeant d’étoiles en formation. Le scintillement de milliers d’étoiles illumine toute l’image, sur laquelle ces gigantesques colonnes brunes et orangées se dressent.

Les “Piliers de la création” sont situés à 6.500 années-lumière de la Terre, dans notre galaxie, la Voie lactée. Plus précisément, ils se trouvent dans la nébuleuse de l’Aigle. Ils ont été rendus célèbres par le télescope spatial Hubble, qui en a pris un premier cliché en 1995, revisité en 2014.

Grâce à ses capacités infrarouges, le télescope James Webb peut percer l’opacité des piliers, révélant de nombreuses nouvelles étoiles en formation.

Le télescope James Webb a révélé son premier cliché des «Piliers de la création», d’immenses structures de gaz et de poussière regorgeant d’étoiles en formation. ©AFP

Retrouvez les autres images de James Webb dans notre diaporama en tête d’article.